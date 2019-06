MIKI OČAJAN, TRAŽI POMOĆ OD BIVŠE DEVOJKE: Anđela, vrati verenički prsten, nemam od čega da živim!

Miroslav Miki Đuričić zatražio je od bivše devojke Anđele Lakićević da mu vrati verenički prsten vredan 2.000 evra jer nema od čega da živi, saznaje Kurir.

Narednih godinu dana pčelar iz Kupinova provešće u kućnom pritvoru uz obavezan nadzor elektronskom nanogicom, jer je u rijalitiju pretukao Nadeždu Biljić i divljački ošamario Suzanu Perović.

Tužilaštvo mu je zabranilo prilazak žrtvama, što znači da definitivno nema ništa od njegovog povratka u "Zadrugu", pa će narednih 12 meseci boraviti u rodnom selu u Sremu. U Kupinovu neće imati nikakve prihode, a pošto je ostao i bez honorara iz rijalitija jer je diskvalifikovan, sad je prinuđen da se snalazi kako zna i ume.

foto: Printscreen

- Miki je prošle nedelje zvao svog prijatelja i tražio mu novac na zajam. Potreban mu je da plati advokata i druge troškove suđenja, nije imao prebijene pare. Takođe, zamolio ga je da stupi u kontakt s Anđelom Lakićević, s kojom je bio u vezi pre nekoliko godina tokom učešća u "Parovima", i da od nje traži da vrati verenički prsten koji joj je poklonio. Mikijevom drugu je bilo neprijatno da to uradi, ali ga je ipak poslušao i pozvao voditeljku televizije Hepi - priča naš izvor.

foto: Printscreen

Sudeći prema Anđelinom odgovoru, Đuričiću je bolje da se ne nada da će prsten ikada dobiti nazad.

- Ona je bila šokirana kada je čula šta Miki od nje traži. Prvo se pravila da ne zna o čemu je reč, a onda je Mikijevom drugu rekla da mu poruči da je prsten njen i da su milioni ljudi videli kada joj ga je poklonio. Tvrdila je da taj skupoceni nakit čuva za uspomenu i da nema nameru da ga vrati bivšem vereniku, s kojim nije u kontaktu već nekoliko godina - tvrdi naš sagovornik.

Nismo uspeli da stupimo u kontakt sa Lakićevićevom.

Đuričić otvorio dušu: Anđela me ostavila zbog majke



Pre nego što je izbačen iz "Zadruge", Miki je svojim cimerima u rijalitiju ispričao zbog čega je pukla njegova ljubav s Anđelom Lakićević.

foto: Printscreen

- Druže, ja što sam imao tu devojku, mama, sestra, ujaci, familija, drugarice, svi su bili protiv. U stvari, bila je jedna drugarica i još jedna snajka što me je gotivila. Od komšije do komšijskog kučeta svi su vikali: "Šta ćeš sa njim? Seljačina." Mama htela da je otera iz kuće ako ostane sa mnom. Kunem ti se životom, mama je rekla: "Možeš da se seliš iz kuće ako ostaneš sa njim!" Posle rijalitija smo bili četiri-pet meseci u vezi, ali je stalno bio pritisak. Govorila je: "Nemoj tu da se parkiraš, videće mama!" "Što se kriješ", pitao sam se - rekao je on.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Ivan Ercegovčević/ foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir