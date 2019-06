LJUBA PANTOVIĆ USRED RIJALITIJA PROZVANA ZBOG DUGOVA! Bodi-bilderka napravila haos, od vikanja joj ŽILE POISKAKALE! (VIDEO)

Ljuba Pantović greškom je izostavljena sa liste zadrugara koji nisu izmirili dugove apravljene u salonu lepote.

Veliki šef danas ih je sve upozorio da novac ostave u sandučetu ispred Bele kuće, a bodi-bilderka sve vreme je ponavljala to kako je izostavljena, te da je "sklopila dogovor sa frizerom".

"Zadrugari, na spisku onih koji su juče bili u salonu, Ljuba je greškom izostavljena. Ona se fenirala, prala kosu, farbala kosu i sređivala nokte. Još jednom podsećamo one koji nisu izmirili svoj dug da to i učine", pročitala je pismo Mina Vrbaški sa osmehom, ali Pantovićevoj je više bilo do rasprave.

Ona je zahtevala da se jave svi koji imaju dugove, a ne da ona "stoji sama". Toliko je vikala da su joj u jednom trenutku žile na vratu iskočile.

