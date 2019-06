OTKRIVENA TAJNA KOJU JE KRIO I OD SUBOTIĆKE I KORAĆKE! David Dragojević OŽENJEN starijom Amerikankom zbog papira i sad mora da joj plati 20.000 $?!

David Dragojević, trenutni dečko Ane Korać, oženjen je u Americi jednom starijom gospođom!

Njih je upoznao zajednički prijatelj na jednoj proslavi i ponudio se da mu pomogne jer se njemu Amerika veoma svidela i želeo je tamo da ostane. Naime, bivši verenik Aleksandre Subotić je to oberučke prihvatio, ali se tom prilikom uvalio u dug, koji mora da otplati. David će morati da isplati starijoj gospođi 20.000 dolara.

foto: Printscreen YT

"On je ponudu prihvatio oberučke, još je bio mnogo zahvalan. Gospođa mu je izašla u susret, ali mora da joj plati. Zato se i vratio u Srbiju i ušao u rijaliti. Između ostalog, i to je bio razlog zbog kojeg nije mogao da oženi Aleksandrom. David obožava Ameriku i sve što ona nosi. Voli izlaske do zore, voli da igra i tamo se oseća slobodnim. Rekao je da će sve pare od rijalitija dati gospođi u zamenu za brak, kako bi dobio papire, ona je pristala i venčali su se, tako da je njemu brak sa bilo kojom devojkom bilo gde zabranjen", tvrdi izvor.

"Jedan od razloga zbog kojih nije smeo da izađe sa Subotićkom jeste taj što nema kako da vrati pare ženi sa kojom se venčao. Mi smo to znali i dok smo ih gledali, i Aleksandra za to zna i upravo to je ona stvar koju spominju u svađama kada kažu da se o njoj "ne priča". Sada čekamo da izađe i reguliše dug, jer je žena imala velike troškove i oko administracije, oko taksi i svega ostalog. Da ne pričamo što mu je i pored toga davala novac pod izgovorom da će dug isplatiti nakon završetka rijalitija u Srbiji.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Rijaliti/Foto Pritnscreen

Kurir