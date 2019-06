JOŠ JEDNA RIJALITI UČESNICA KOJU JE PREBIO DEČKO! Zlostavljao godinama, SLOMIO NOS, rebra, ali to nije ONO najgore što je uradio! Evo zašto još NE MOŽE DA KRANE DALJE!

Irma Sejranić je nakon priznanja da je bila žrtva bivšeg dečka u emisiji "Parova" iznela još šokantnije detalje iz te jednogodišnje veze.

- To je nešto o čemu ne volim da pričam, ali ipak sam smogla snage. Bivši dečko mi je slomio nos, rebra, tukao me je u snu jer je sanjao da ga varam, držao me je zarobljenu u sobi, čupao mi je kosu, vukao me po podu. Nisam smela da se čujem sa mamom i tatom - priznala je Irma kroz suze i dodala.

- Još uvek ne mogu da isteram pravdu i to me ubija. Borim se sa traumama, želim da krenem napred, ali ne mogu. Želim da završi u zatvoru. Čak je izmislio da sam spavala sa njegovim ocem.

Podsetimo, Irma je u jednoj od sezona rijalitija priznala da je tadašnji dečko kik-bokser Hasana H godinu dana držao zaključanu, pritom je zlostavljajući i fizički i seksualno.

