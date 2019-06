LUNA ĐOGANI PONOVO OSRAMOĆENA PRED CELOM SRBIJOM? Maja je spustila kao nikada pre! (VIDEO)

Luna Đogani svojevremeno se podrugljivo obratila Maji Marinković, ističući da ona ne zna šta je to "golden shower" (engl. zlatni tuš). Sada, upitali su je o tome, međutim blogerka je rešila da se postavi ironično. Iz tog razloga, Maja ju je osramotila, potpuno se ograđujući sebe.

"Zašto bi Maja Marinković morala da zna šta je 'golden shower', zar time što ne pokazuje da zna šta je to, ne pokazuje da je fina devojka? glasilo je pitanje, koje je Luna ironično potvrdila.

foto: Printscreen

"Drago mi je da je došlo ovo pitanje. Smatram da je normalno da ne znam, imamo primer dole koji to znaju", oštra je bila Maja odmah na početku.

"Luna je sada bila ironična, to govori o njoj. Neću da ulazim u raspravu. To vređanje da ne znam šta je to - oni neka nastave da upražnjavaju takve stvari, meni takve stvari ne trebaju", zaključila je Maja.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

