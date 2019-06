MENI JAKO DOBRO IDE FOLIRANJE, ALI JA POLAKO POČINJEM DA PUCAM: Subotićeva priznala Davidu emocije, on je JEDNOM REČENICOM ODUVAO! A tek da čujete Koraćevu! (VIDEO)

Aleksandra Subotić priznala je dnevnoj sobi Imaginarijuma da i dalje ima emocije prema bivšem dečku Davidu Dragojeviću, kao i da je boli njegovo ponašanje.

Naime, Subotićeva se vratila u rijaliti nakon što je diskvalifikovana, a svi su primetili da je bila jaka i da se držala kao da je ne dotiče. Međutim, ona je shvatila da joj je ipak teško, pa je sve prebacila biššem dečku za cr nim stolom.

foto: Printscreen yT

"Ja ne mogu da kažem da sam postala flegma, ja dosta foliram ovde kad su u pitanju emoicije. Jednostavno kad ti izgovori osoba sa kojom si bio dve godine neke stvari, to je normalno da te zaboli. Meni jako dobro ide foliranje otkad sam ušla, ali ja polako počinjem da pucam. Zbog svega što sam doživela, počinjem po malo da pucam. Teško mi je, sinoć su me pogodile neke stvari. Nisam ravnodušna na to što on meni kaže, jer smatram da to ne zaslužujem. I ne razumem čemu taj gnev prema meni i odakle ta potreba za tom dozom bezobrazluka. Niti ima pravo, niti ima razlog da se tako ponaša. Nije mi jasna hladnoća, bezosećajnost", otvorila je dušu Aleksnadra.

foto: Printscreen yT

David i Ana se se sve vreme držali za ruke, Dragojević smatra da da je lažima izrečenim u rijalitiju zaslužila da se ponaša bezobrazno prema njoj, a sa svojom novom devojkom složili su se da Aleksndra "kupuje" poene pred publikom "samo nedelju dana pred kraj rijalitija - patetikom".

"Ma daj, dotaklo te nedelju dana pred kraj rijalitija. Pusti me tih tvojih priča, poznajem te vrlo dobro", komentarisao je David.

foto: Printscreen yT

"Ajde glasajte svi za Aleksandru. A svi su videli kad si tresla gu*icom, a sada kao patetika. Jao", bila je kratka Koraćeva.

Kurir.rs / Foto: Printscreen YT

