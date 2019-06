IZDAO LUNU ZBOG KIJE! Savo Perović uvek je podržavao blogerku, ali na kraju je isplivala GORKA ISTINA! Zaprepastio! (VIDEO)

Savo Perović odgovorio je na jedno pitanje u rijalitiju i tom prilikom priznao je da je oduvek bio na strani Kije Kockar. Ovo je iznanadilo sve, budući da su Kockareva i Luna suparnice, ali i zbog činjenice da je Perović tokom rijalitija blogerki bio najbolji drug, a neretko i rame za plakanje.

''Ti si podržavao Lunu u prvoj sezoni. Kad su bile nominacije između Aleksandre i Ane, rekao si da ne podržavaš prevaru. Kako onda podržavaš Lunu?'', glasilo je pitanje za Savu Perovića, a postavila mu je Sanja Stanković.

foto: Printscreen Yt

"Podržavao sam Luninu ljubav. A ko je bio ispravan u sitaciji Lune i Kije, naravno da ću reći Kija, jer je žena bila u braku. Kada me pitaš o Luni i Kiji, Kockareva je tu bolja. Ipak, Lunine emocije su bile iskrene. Sloba je tu najviše kriv. I dalje stojim iza toga. Svaka priča ima dva ugla. Krivo mi je kroz šta je sve prošla. Ceo njihov brak je bio lakrdija. Ja sam podržao ljubav jer sam na kraju saznao svašta o Kiji, to je to", odgovorio je Savo.

Kurir.rs / Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

