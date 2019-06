NORA SE UPETLJALA U LAŽI, PA TEK PRIZNALA ISTINU O SLOBINOM NASTUPU: Evo šta se zaista desilo između pevača i zadrugarke te NOĆI! (VIDEO)

Eleonora Miljković priznala je da se sa Slobom Radanovićem dopisivala preko društvenih mreža, ali tek sada kada su isplivale njene laži.

"Moram da priznam da si me razočarala i ne znam zašto ne priznaš istinu o Slobi, tebi i meni i njegovom nastupu", rekla je novinarka Keti Eleonori, a ona je pokušala da se opravda.

foto: Printscreen

"Znala sam da će on da peva tamo, ali to sam se dogovorila sat vremena pred nastup. Nije bitno... Na Instagramu smo se dopisivali. Ja sam rekla da sam znala da će on pevati i onda sam se sat vremena pred nastup dogovorila sa Keti i još jednom drugaricom da idemo, ali nisam znala da li ću ostati. Trebalo je da idem za Makedoniju i Sloba me zvao da dođem. Ja kad sam izašla tu noć, on mi je poslao poruku da sam bila okej u tom fazonu nešto, ali mi se nije nabacivao, bilo je sve kulturno", rekla je Eleonora.

"Nora, problem je što si ti slagala zbog gluposti i sad šta god da kažeš, ljudi će misliti da lažeš", objasnila joj Aleksandra Subotić.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

