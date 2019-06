ČEKAM ADVOKATA, MIKI ĆE SNOSITI POSLEDICE! Suzana Perović se OSILILA, Đuričićevo ime ne želi ni da POMINJE! (VIDEO)

Suzana Perović progovorila je o odnosu sa Mikijem Đuričićem, a sad je rešila da obrati i advokatu.

Miki je Suzani udario šamar, a Nadeždu Biljić tukao štakama, a Suzanu je bivša zadrugarka Rada Vasić pitala šta zaista misli o svemu.

"To što se desilo Nadeždi i meni, to znamo samo mi. Nema opravdanja šta se tu desilo, ja čekam advokata i on će definitivno snositi posledice. Jednostavno sam ja u toj priči bila jako konfuzna, ja sam ušla iskreno sa Mikijem u priču, pogotovo što sam dobila poziv od meni najbitnije osobe. Bila sam previše tolerantna prema toj osobi, oprostite mi, jer mi je mrsko i da izgovaram njegovo ime. Ja sam sigurna da nisam ništa loše rekla što bi njega nateralo da uradi to. Verujem u pravosuđe ove države i da će uraditi ono šta treba", priznala je ona.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

