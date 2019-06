NISAM HTEO DA DOBIJAM PRETNJE, DA NA ULICI ZAUSTAVLJAJU MOJU PORODICU: Marko progovorio o vezi sa Minom, zbog OVOGA su RASKINULI!

Mina Vrbaški bila je u vezi sa Markom Markovićem, a onda je on napustio rijaliti.

Kada se vratio, ipak nisu ostali zajedno, Marković je uplovio u romansu sa Stanijom Dobrojević, a sada je otkrio pravi razlog raskida.

"Ovde u kući sam pričao, nisam se dopisivao, ja imam jedan skroman život i nikada nismo imali problem sa nekim osobama. Niti želim, nisam hteo da ako se pojavim sa njom ili nekom, da me gledaju i da dobijam pretnje, nemam strah od toga, nego nisam hteo da bilo ko moju porodicu, na ulici zaustavi, ili mene u klubu, da moram da slušam neke priče, pretnje, ja sam na to alergičan", istakao je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir