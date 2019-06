NE ZNA ON JOŠ UVEK KO JE ANA KORAĆ! RUČAK SA NJOM JE 350 EVRA: Matora raskrinkala drugaricu, evo šta je sve LAGALA! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora otkrila je šta joj je tačno Ana Korać rekla kada su pričale o intimnim odnosima.

"Ima gde je bila, nije rekla ime, ali gde živi, gde se dogodilo i sve", počela je priču Jovana.

"Njemu sam rekla da je bilo onako, Matoroj sam rekla da je bilo top", priznala je Ana.

"O Karlu se ne radi, ali joj je bio bivši dečko ranije. Koliko se sećam, rekla je da joj je bio jedan od najboljih u životu. Priča je išla detaljno. Ja sam pričala o svom najboljem s*ksu, ona o svom. Rekla je da joj je bio jedan od najboljih u životu", dodala je Matora, a Ana ju je odmah sprečila da kaže ime osobe.

"On bi skočio u jezero (kada bi krenula da mu priča o tom intimnom odnosu). Ne zna on ko je Ana Korać još uvek. Priča da će on sa Anom tamo, vamo, mora ludila. Ručak sa Anom je 350 evra", rekla je Jovana.

