MARKO I LUNA NEMA ŠANSE DA SE SLOŽE NAPOLJU: Đoganijeva izgorela kad je čula planove svog dečka posle RIJALITIJA! (VIDEO)

Luna Đogani pričala je sa dečkom Markom Miljkovićem o tome šta će raditi kada izađu iz rijalitija, a njoj se nije dopala ideja koju je čula.

Marko je predložio da zajedno idu u avanturu, ali na motoru, što se Đoganijevoj nikako nije svidelo.

"Ja to ne volim, to je rizično. Ne volim da sednem na njega, kada vidim da se ljudi voze motorima, užasno mi je. Ne volim to", pričala je Luna.

foto: Printscreen

"Pa šta ćemo onda, kako ćemo da se prevezemo? Da idemo kolima? Ma ovo su lagani motorčići. Kupimo kacige i kožne jakne, to je uzbudljivo", ubeđivao je Marko Lunu.

"Ti hoćeš da kažeš da je motor bolji od kola? Sa njim bre ne možeš ništa", nastavljala je Luna da negoduje.

"Plašiš se? Ti si plašljiva, to bi mene nerviralo. Onda ću da kupim skuter nza vodu... Koji ćemo auto da kupimo, pošto je ovaj što je moj drug kupio odličan? Ako mi ne odgovara taj, kupiću drugi", pričao je Marko o planovima.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir