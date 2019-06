GASTOZ SE NAOŠTRIO! SVE ŠTO KAŽE LUNA, STOJIM IZA TOGA: Ona se izletela i povredila me! A OVO je jedina PORUKA koju će Đoganijeva dobiti od mene!

Nenad Marinković Gastoz progovorio je o aferi sa Lunom Đogani, pa priznao da se nada da će ona pobediti u rijalitiju, iako je pomalo ljut na nju zbog stvari koje je pričala o njemu u "Zadruzi". On nije želeo da iznosi detalje njihove "veze", ali je rekao da stoji iza svega što je Luna rekla o tome.

"Luna je rekla šta je imala, šta god ona kaže to je to. Ja ne želim da pričam. Jedino me povredilo što se nešto izletela, ali nema veze, opraštam joj, to je zatvoren prostor. Krivo mi je, ali je razumem", rekao je Marinković pa dodao.

"Šta god je Luna rekla, ja stojim iza toga. Ako pobedi, što se nadam, ja ću da joj pošaljem poruku da joj čestitam. To će biti jedina poruka sa moje strane. Ja nju ne mrzim niti imam razloga za to, samo ne želim da budem između nje i njenog dečka", rekao je Nenad.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, Blic / Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir