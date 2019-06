ISPLIVALI DETALJI NADEŽDINE AFERE SA JOŠ JEDNIM ZADRUGAROM! Plakala je više nego što je jela, dobijala je batine, gnusne uvrede, ali OVO niko nije znao!

Bora Santana pred svim zadrugarima izjavio je kako "Nadeždu može da ima svako", zbog čega je Biljićeva proključala i rešila da obelodani dugo skrivanu tajnu. Naime, posle svega što je prošla u rijalitiju - počevši od priče sa Čolakom, skandala sa Mikijem, kraha sa Tomom, ona je, izgleda, nila i sa Borom, koji ju je simpatisao od početka prethodne sezone "Zadruge".

"Ćutala bih da nisi to rekao, Sanja i Matora su znale za nas dvoje. Frajere kakve imam napolju ne mozete ni da sanjate, ali ja priznam sve. Bora mi je rekao da se ložio na mene otkada je usao u prvi rijaliti i zato smo čekali da izađemo da bi spavali", ispričala je Nadežda, te otkrila kako su vrelu akciju imali u kolima.

Bora je tada sve vreme ćutao i slušao njeno izlaganje, pa se zatim pravdao kako je zapravo želeo da kaže kako nju u rijalitiju svako može da ima, a "u stvarnom životu teško".

Podsetimo, Nadežda Biljić nekoliko puta bežala je iz rijalitija. Osim romantične priče sa nekolik ozadrugara, nedavno je pretrpela i batine od bivšeg, Mikija Đuričića, koji je na nju nasrnuo drvenom štakom. Takođe, izuzetno ju je pogodilo to što je Toma Panić uopšte ne gleda kao ženu, već isključivo kao se*sualni objekat.

"Šta će meni ovo, ja imam kr*s šemu koja traje 11 godina, ja imam poštovanje. Ne varam, samo imam nekoga kome se vraćam posle svakog raskida i to traje. Ne znam šta on misli? Da će nakon ovakvih izgovorenih reči, neka devojka biti sa njim*Realno, dozvolila sam mu da se tako ponaša prema meni. Šta će meni ovo, ja imam kr*s šemu koja traje 11 godina, ja imam poštovanje. Ne varam, samo imam nekoga kome se vraćam posle svakog raskida i to traje. Ne znam šta on misli? Da će nakon ovakvih izgovorenih reči, neka devojka biti sa njim? On misli da će njega Srbija da prihvati kao manekena?" jadala se ona Zorici Marković.

