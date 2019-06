KORAĆEVA ODALA SVE TAJNE ZADRUGARA: Otišla kod Drveta pa opako RAZVEZALA JEZIK! Evo ko je i GDE imao SE*S, a ćutali su kao ZALIVENI!

Ana Korać je otišla do drveta jer je imala želju da joj puste jednu pesmu, ali zauzvrat, moral je da otkrije tajne svojih cimera, što je starleta bez pardona i učinila.

Bora Santana je takođe ogovarao zadrugare jer im je želja zajednička, a on je ispričao da su Mina Vrbaški i Savo Perović imali intimne odnose mnogo pre nego što se saznalo za klip u kome imaju akciju ispod pokrivača.

"Mina i Savo su, kada je Luna bila potrčko, u ćošku, pre ovog što smo videli sinoć, imali su s*ks, tu je nju Savo tešio kada je Marko izbačen i imali su s*ks. Kada je bila emisija radio Amnezije, Zorica je naručila pesmu od Gajića, ona je tada razbila šolju Sanje i Matore", rekao je Bora.

A onda je Koraćeva ispričala i da je Dragojević ošišao samo zato što je jednom prilikom rekla da voli kada muškarac ima kratku kosu.

"On meni kaže: "Sedela si sa Mićom i Mića je spominjao Acu Živanovića i ti si pričala da voliš kratku kosu". Tu je on mene nešto zezao, mi smo se dotakli toga i on mi je rekao da je odmah te nedelje otišao da se ošiša i jedva je čekao da se vrati i to mi pokaže. Dogovorila sam se sa Davidom da uradimo tetovažu, da je imamo i on i ja. Znam ko je Matoroj i Sanji razbio šolju. Zorica je razbila tu "Miki šolju". Kada ste nam skinuli paravan, mi smo imali s*ks u krevetu", ispričala je Koraćeva.

