SPAVALA JE SA NJENIM DEČKOM, BRUTALNO JU JE VREĐALA, A SAD SU DOBRE: Luna odlepila zbog Marka, pa se jadala MAJI! (VIDEO)

Svima je već poznato da je Marko Miljković na početku rijalitija imao seks sa Majom Marinković, a potom su između njih izbijali opasni sukobi. Kasnije je Luna Đogani uplovila u vezu sa Markom, pa su se zajedno svađali sa Majom.

Ipak, Luna je rešila da Maji sve oprosti, pa joj se jadala u garderoberu.

foto: Printscreen

"Sama sam kriva, nije niko kriv. To je moja greška", govorila je Luna, a Maja se nadovezala:

"Žao mi je, imale smo svađe. Vidim kada ti se desi neka situacija, bude mi i krivo."

"To niko nije kriv sem mene, što bi on mene poštovao. Sve sam sama. Jednostavno, takva sam. Imala sam taj krah sa Slobom, želela sam da me neko voli", dodala je Đoganijeva.

foto: Printscreen

