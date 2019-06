Zorica Marković, Suzana Perović i Ljuba Pantović ustale su pre svih i okupile se da piju kafu.

Njih 3 dotakle su se mnogih tema, ali je Zorica rekla kako joj jedino treba da se odmori od rijalitija.

"Kad izađem, imam 10 minuta studija i to je to. Čim sednem u kola, kući kad stignem spuštam čeličnu roletnu. Ni sa kim neću da pričam. Niti ću da mislim o ovim ljudima ovde, niti da tražim sebe na Jutjubu. To je to", rekla je Zorica Marković.

