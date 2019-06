POSLE GAGIJEVIH BRUTALNIH PROZIVKI, JAVILA SE ANABELA: Ćerki Luni želi samo najbolje, pa priznaje da li podržava njenu VEZU SA MARKOM! (VIDEO)

Anabela Atijas oglasila se u rijalitiju i progovorila o svojoj ćerki Luni Đogani i njenim nervnim slomova, pa i vezi sa Markom Miljkovićem.

Pevačica je priznala da nema ništa protiv Lunine veze, sve dok je ona srećna.

"Ne mogu ja da kažem da tu nije bilo manje lepih i više lepih stvari. Postoje momenti koji mi se uopšte nisu sviđali, postoji oni koji su mi se dopadali, ali činjenica je da ja imam apsolutno pravo na to, kao majka, da svojoj ćerki želim samo najbolje, i želim da je vidim samo srećnu. Samo me to zanima i ništa više", rekla je Anabela i dodala:

"Rijaliti je. Gledamo 24 sata. Mislim da je Luna više sebi nanela svojom iskrenošću nego koristi. Ako na Luninom licu vidimo sreću, srećna je, ako vidimo nesreću, nesrećna je. Kod Lune je ili crno ili belo, nema sredine. Ako njena sreća, kakva god i ko god bio pored nje, ja ću uvek da budem (uz nju). Da li ću učestvovati u tome ili ne, to je moja stvar i moje pravo."

Ona nije želela da komentariše izjave svog bivšeg muža Gagija, koji je dao intervju u kom je istakao kako je Anabela loša majka svojim ćerkama.

