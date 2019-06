DOROTEA IZBAČENA IZ RIJALITIJA: Najviše je HISTERISALA u kući, već najavljuje TUŽBE, a evo ko su finalisti ZADRUGE 2!

Dorotea Jovanović napustila je rijaliti, kada je izgubila u igrici od Branislava Radonića Brendona, a već je protiv pomenutog zadrugara najavila tužbu.

"Brendon je neko ko će malo da ti pruži, a onda mnogo da traži nazad. On je dosta posesivan. On je lagao dosta o meni, ne poznaje me i ne zna ništa o meni i zbog toga ću ga tužiti", rekla je Dorotea u studiju, a onda je zadrugarima stiglo pismo:

foto: Printscreen

"Dragi zadrugari, pre 295 dana se u naš grad doselili vas 52, a sada vas 7 dana pre kraja ima 25. Sada možemo da vam kažemo da ste postali finalisti. Od ovoga momenta otvorene su linije za glasanje i od publike zavisi ko će izaći kao pobednik."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

