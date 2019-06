DAVID JE PREVARANT, OLOŠ I MONSTRUM! PRODAO JE SVE ŠTO SE MOŽE PRODATI: Lepi Mića do srži raskrinkao Aninog dečka, nimalo ga ne ŠTEDI! (VIDEO)

Lepi Mića izneo je svoje mišljenje o Davidu Dragojeviću, a nije birao reči dok ga je vređao.

On je istakao da je Dragojević monstrum, kao i da ne priča sa celom svojom porodicom.

"Kad bih ja imao mišljenje kao on o meni, ja neću zbog ove devojke koja mu je devojka da pričam o njemu stvari. Američke papire koje ime, za to se ide u zatvor, to je broj jedan. A ovde priča priče, a glup je kao magarac. Ono što je uradio bratu svom, to je najveća uvreda, da kaže:,,Dabogda ga našao u kanalu", to je David. David je jedan prevarant, ološ. On kad nema šta da kaže, hvata na priču, poredi mene sa sobom. Šta sam god rekao, dečko je to što je rekao za brata, to se ni sa Hitlerom ne poredi. A ova devojka što je sa njim će tek shvatiti sa kakvim je monstrumom u vezi. Dečko je u svađi sa svojim ocem, sa svojim bratom, sa majkom je došao u svađu i rekao da ide kući. Izdao svoju devojku, prodao sve što se moglo prodati i hoće patike za džabe. Normalno je da su ovo kurve, to su moralne drolje, ne k*rve, ko god da tebi veruje. Ko god da te hvali, to je moralna k*rva", rekao je Mića.

