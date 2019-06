TO MI JE BIO NAJGLUPLJI POTEZ: Milijana Bogdanović se zbog ovoga KAJE, nije smelo da se desi!

Milijana Bogdanović izdvojila svoj potez u rijalitiju za koji smatra da nije veoma pametan.

Mnogi su odmah pomislili da Bogdanovićeva cilja na Požgaja, ali je još jedan momenat okarakterisala kao glup.

foto: Printscreen/YT

"Najgluplji potez, ako ne računam odlazak u izolaciju sa Požgajem, onda je to seks sa Milojkom. To nije smelo da se desi nikako, bilo mi je neprijatno, njemu nije to znam. Posle toga nisam htela više da mu dam, možda ono sa Požgajem, a Boske nije glup potez", rekla je Milijana, a Milojko se nadovezao:

"Ljubomora je moja najgluplji potez."

foto: Printscreen Yt

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Yt

