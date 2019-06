SLOBA TE BRANIO? DOBRO NISI U LUDARI ZAVRŠILA: Marko i Luna se satima SVAĐAJU, da li NAJBURNIJOJ ljubavi dolazi KRAJ? Čak i Miljković PLAČE! (VIDEO)

Luna Đogani je prišla svom dečku Marku Miljkoviću kako bi razgovarali o svojoj vezi.

Marka je povredilo što je Luna rekla da ju je Sloba branio, pa je počeo da više na nju.

"On te branio? On? Dobro nisi u ludari završila! Zašto to radiš? Kako možeš tako nešto da izgovoriš?", urlao je Miljković, a onda mu je odbrusila:

"Što se nisi potrudio da me naučiš da budem srećna?!"

"Daj da završimo i da popričamo napolju, to je za 6 dana. Nikoga ja nisam odj*bao, sto puta sam pokazao da te volim! Napolju neće biti isto, boli me d*pe za ljude napolju. Konstantno se ponižavam zbog tebe", nastavio je Marko kom su oči bile pune suza.

"Sklanjaš me od sebe, hoćeš da budeš šmeker, sam da izađeš iz rijalitija?! Hoćeš da brojimo koliko puta se ko isponižavao?", pričala je Đoganijeva.

"Ma, baš mi treba da se šmekerišem na televiziji sa 35 godina! J*be mi se! Ustvari ti hoćeš da budeš riba. Kada dođemo do ivice onda kreneš tako, a sve do tada si drska i najjača. Onda kreneš da cviliš i to radiš stalno. Budi riba, pa sa mnom pričaj i reci odmah šta te muči i šta je problem, isključi više kamere, a ne da udaram glavom u zid. Tvoje emocije su se promenile", završio je Miljković, dok ga je Luna tužno gledala, a onda nastavila:

"Nemoj više ni ti, ni bilo ko ovde da priča o mojim emocijama! Ti bi se obesio kad bi znao koliko se ja suzdržavam. Ti si ravnodušan i pun mržnje kada dođe do ovih situacija. Tebe boli k*rac, ako ćeš da me ostaviš ovih 6 dana, ne trebaš mi napolju."

