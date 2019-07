ONA I JA SMO NJEGA TUKLE NA SMENU! Luna posle godinu dana progovorila o ŽESTOKIM BATINAMA IZ RIJALITIJA: Ovo nije smela da uradi! (VIDEO)

Stanija Dobrojević prokomentarisala je pred Đoganijevom kako je iz prve "Zadruge" gledala uglavnom svađe i rasprave. Posebnu pažnju privlačile su joj tuče nekadašnjeg ljubavnog trougla, Kije, Lune i Slobe, odnosno udarci koje je pevač od njih dve na smenu dobijao.

Lunin komentar na sve to podigao je celu Srbiju na noge. Naime, osim što je priznala da su ga i te kako tukle, ona je napomenula da je on to i zaslužio, pa slegla ramenima.

"Ja sam gledala od žurke Velikog šefa, ali nikad nisam gledala te emisije 'Pitanja novinara' i to. Gledala sam te udarne klipove, tipa 'Luna udara Slobu' pa 'Kija udara..." pričala je Stanija i smeškala se.

"Jedan dan ona, jedan dan ja... Ali ona je jače. Ona kad ga šakom udari... druže! Crveno mu je bilo ovde... Zaslužio je", zaključila je Luna.

