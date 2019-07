REKLA SI DA BI BILA S NJIM, NEMOJ SAD DA LAŽEŠ! Matora udarila na Koraćevu pa otkrila njenu VELIKU TAJNU! Toliko je bilo napeto da je SANJA POSEGLA ZA ČAŠOM! (VIDEO)

Poznato je da je Eleonora Miljković izjavila da joj je Aleksa Savić simpatičan. Sa druge strane, niko nije ni slutio davje Mina Vrbaški upletena u taj odnos.

Ova tema prethodne večeri u "Zadruzi 2" bila je glavna, a pravi haos nastao je onda kada je voditelj je zamolio Davida Dragojevića da prokomentariše Aleksin odnos sa Eleonorom, s obzirom na to da mnogi taj odnos upoređuju sa odnosom kakav su imali Ana Korać i on, dok je bio sa Aleksandrom.

"Ja jako gotivim Aleksu. Nisam se javljao da pričam zato što se meni slična situacija desila. Ja sam govorio da smo Ana i ja prijatelji, provodio sam vreme sa njom, ali je sve to preraslo u sve ovo. Njegova greška je što nije stavio distancu. Ja sam tako sa Marijanom napravio, izneo sam sve košulje i stavio tačku. Ali on je dozvolio da mu Nora da keksić, nema šta da traži on u rehabu, znači da mu prija. Tako sam ja govorio da se sa Anom družim, ali sam se zaljubio do ušiju", pričao je David.

"Kad sam ja bio u pabu bili su tu neki ljudi, mi smo se družili, onda nekad ostanemo sami, šetamo, ali da meni Ana nije prijala i da sam želeo distancu ja bih to uradio, kao što sam uradio sa Marijanom. Aleksa je trebalo da se skloni, da joj stavi do znanja, a ne da pije iz njegove čaše, da grize njegov keks, očigledno mu prija njeno društvo. On je dugo zatvoren ovde, prija mu", zaključio je David.

"Vas dvoje ste niste razdvajali od kad je Aleksandra napustila rijaliti", dobacio je Aleksa Dragojeviću, a onda je voditelj podsetio Anu Korać da se ni ona nije odvajala od Alekse na početku "Zadruge" te da je istakla da je on za nju savršen muškarac.

foto: Printscreen

"Ja sam rekla da je on fin i kulturan dečko", pravdala se Ana, a u tom trenutku Jovana Tomić Matora skočila je i otkrila celu istinu.

"Rekla si da bi bila sa njim, nemoj sad da lažeš", viknula je Matora, a Ana nije imala kud, pa je samo nastavila da viče "preko nje".

Za crnim stolom nastao je opšti haos, toliki da Sanji Stanković, koja je mirno sedela u sredini između devojke Matore i Koraćeve, preostal osamo da posegne za osvežavajućim napitkom blizu nje.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

