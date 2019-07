OGLASILA SE DEVOJKA JEDINOG VERNOG DEČKA U ZADRUZI: Svašta su pričali o njemu, ali ja i on IMAMO DOGOVOR! A evo o čemu je reč!

Aleksa Savić ušao je u "Zadrugu" kao zauzet muškarac, a iako su ga povezivali sa različitim devojkama, kamere nisu zabeležile da je svoju devojku Mina Nikolić prevario u rijalitiju. Ipak , Zorica Marković je ubacila crv sumnje kada je rekla da ga je devojka ostavila.

Naime, povela se priča o navodnom flertu pevača sa Minom Vrbaški, Eleonora Miljković je tvrdila da joj je cimer slao tajne poruke, a navodno je imao emocije prema Višnji Petrovič, pa je tim povodom oglasila prava devojka koja ga čega napolju:

"Ja to ne bih preterano komentarisala. Tvrdili su mnoge neistine o Aleksi, pa sad tvrde i to. Ja ne znam da li je to istina ili ne dok ne porazgovaram sa njim, tako da, što se toga tiče, nemam komentar. Sve se brzo odigralo kad je on ulazio u "Zadrugu", ali naravno ja sam mu rekla da ćemo popričati kad izađe kakva god situacija bila. Naravno, to nije podrazumevalo da imamo neki dogovor ili da tolerišemo bilo šta, nego da ćemo jednostavno sesti kao ljudi i porazgovarati. Nismo mi kratko zajedno da ne bi popričali, ali to nije dogovor za bilo kakvu igru koja faktički nije ni postojala. Sve što je urađeno, to su uradili drugi ljudi, a ne Aleksa", rekla je Aleksina devojka.

Kurir.rs, Pink / Foto: Printscreen

Kurir