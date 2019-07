UDALA SE SA 12 GODINA, MUŽ JE TUKAO DO IZNEMOGLOSTI: Žena podigla vilu na noge strašnom sudbinom: Sinovi su me gledali KAO KERA! UŽAS!

Baka Bahra ispričala je svoju tužnu sudbinu u "Parovima", a njena ispovest nema koga nije potresla.

"Imala sam devetnaest godina kada sam se udala. Otišli smo kod moje najstarije sestre, bila sam uporna. Muž me je varao, kao Požgaj svoju Ivanu. Posle tri meseca me je prevario sa bivšom ženom. Tukao me je trezan, kad dođe od ljubavnice. Znao je da me digne iz kreveta za kosu, šamara i da mi ljubomoriše", rekla je nesrećna žena.

Ona je dodala da je sinovi gledaju kao kera, te da nikakvu pomoć od njih nikada nije ni imala.

Pomaže mi sestrin sin iz Novog Sada, kada mi treba za lekove. Moji sinovi su takvi da ni pomoć od komšija ne mogu da primim", ispričala je Bahra.

