RADILA JE PO 10 SATI SVAKI DAN! NIJE SMELA NI DA SEDNE! Srpska voditeljka otkrila kako je teško živela u Londonu, menjala poslove, a u Srbiju se vratila u patikama bez ĐONA zbog jedne stvari!

Voditeljka Sanja Marinković otkrila je da je u mladosti radila u pekari u Londonu.

foto: Ana Paunković

"To je bilo mnogo davno kada sam živela u Londonu. Tako sam dodatno zarađivala svoj honorar. Tada sam radila u butiku, prodavala sam farmerke, a onda sam radila u poslastičarnici, tako sam se snalazila. Onda sam stalno nosila jedne patike, bilo mi je izuzetno naporno. To je strašno težak posao gde nisi smeo da sedneš po 10 sati. Čak i kada nemaš posla, morao si da stojiš i da se praviš da radiš. Ja sam jedne farmerke sklapala po 100 puta. Na kraju kada sam taj posao odradila i trebalo je da se vratim u Beograd, ja sam te patike ponela zato što je đon bio potpuno razvaljen da svima pokažem koliko sam radila i da ja to mogu", otkrila je voditeljka u Amidži šou.

Kurir