DAVID I JA IMAMO TAJNU: Jeremić izašao iz rijalitija, a ovako sad komentariše odnos sa Aninim dečkom! Lazar je bio i u Brendonovom stanu!

Lazar Jeremić izbačen je iz rijalitija, a otkrio je šta misli o zadrugarima sa kojima je imao blizak odnos.

Mnogi su spekulisali da je Lazar zaljubljen u Davida Dragojevića, a sada je priznao da li će se sa njim videti.

foto: Printscreen

"Očekivanja su velika, gledao sam ga zaista kao velikog drugara, i njega i Anu. Ovo sam isto doživeo sa još jednom devojkom, tako da ne mislim da ćemo biti nešto bliži. Čućemo se, videćemo se, ali ne toliko. Ja smatram da je David iskren prema Ani i da neće da se odvoji od nje. David i ja imamo neku tajnu, pripremićemo iznenađenje za Anu", otkrio je Jeremić i dodao da će se čuti sa Natašom Moskvom.

foto: Printscreen

Odnos Lazara i Branislava Radonića Brendona bio je veoma intrigantan.

"Baticu sam video, bio sam kod njega u stanu. Sve to stoji, bila je tu neka njegova drugarica Milena, mislio sam da će tu biti nešto, ali nije, ostao sam suv sa obe strane. Ne verujem da ćemo se čuti, batica je u svom svetu. Slučajno smo se sreli, otišli kod njega u stan da popijemo piće, pojeli smo pile. Bilo je to simpatično i uzbudljivo viđanje. On je meni rekao kako se ja sviđam njegovoj drugarici, ja došao, drugarica sprema klopu, a nas dvojica sami pričamo, napravili smo selfi. Tu mi je bilo sumnjivo malo, turbulentno. To je bila normalna komunikacija, e kada sam otišao, onda su počele poruke - "Batice, imaš zgodno telo", e to mi je bilo čudno", priznao je Lazar.

foto: Printscreen

