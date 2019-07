MRTVA TRKA IZMEĐU LUNE, ALEKSANDRE I STANIJE: Što se starletinih tiče, ona je već POBEDILA! Društvene mreže GORE OD KOMENTARA!

Stanija Dobrojević, Luna Đogani i Aleksandra Subotić, po svemu sudeći, imaju najjaču podršku od svih preostalih zadrugara. Posle deset meseci rijalitija, njih tri su se našle u samom vrhu nakon brojnih svađa, turbulentnih ljubavi, kao i skandala i svakodnevnih drama pred kamerama. Društvene mreže gore od komentara, a ni njihove porodice nisu ništa tiše.

"Ljudi su se saživeli sa učesnicima rijalitija sa kojima su preživljavali ljubavne drame, krahove, emotivne lomove i bol zbog razdvajanja od porodica. Samim tim, svi su izdvojili omiljene ali i omražene takmičare. Ako je suditi po porukama podrške koje svakodnevno stižu i reakcijama gledalaca, u sam vrh i borbu za glavnu nagradu plasirale su se Aleksandra, Luna i Stanija. Sve je neizvesno, a borba će biti žestoka", rekao je izvor blizak produkciji.

Denser Gagi Đogani ne krije kolik oje ponosan na svoju ćerku Lunu.

"Luna je i te kako zaslužila pobedu. Dokaz koliko ona ljude interesuje je i to što su svi iščekivali da li će Marko i ona da se pomire. Zanimljiva je i dobra, puni medije, uvek je u centru pažnje. Mislim da je upravo to pokazatelj da treba da uzme pobedu. Smatram da će u finalu i SMS glasovi potvrditi njenu pobedu koja joj je izmakla u 'Zadruzi 1'. Prošle godine joj je Kija bila ozbiljna konkurencija, sada mislim da je nema. Ima moju punu podršku i zaista sam ponosan na nju", istakao je on.

foto: Printscreen Instagram

Otac Aleksandre Subotić, Karađorđe, nije iznenađen što mu je ćerka, kako se navodi, doživela toliki rijaliti uspeh.

"Smatram da je Aleksandra zaslužila pobedu po svemu onom što je doživela u rijalitiju. Podnela je sve što ju je snašlo sa Davidom, koji je muška starleta i koji ju je voleo do zadnjeg dinara, bez emocija. Pored sve muke, Aleksandra je izašla kao nova osoba, psihofizički se promenila i sada me oduševljava. Mogu reći da sam ponosan otac. Takođe, u 'Zadruzi 2' uz nju je (bila) i Ljuba, koja je majka koja se takmiči sa ćerkom, Aleksandra i to podnosi, ne sme da se opušta. Smatram da je zaslužila prvo mesto, a moram reći da su i Luna i Stanija sjajne. Luna je prelepa devojka, ona može 10 muškaraca da ima, Marko je nebitan isto kao i David i mislim da on nije njena sudbina. Isto to želim i Staniji, da nađe muškarca po svojoj meri, da se pomiri sa Vladimirom. Čekam kraj i, naravno, podržavam svoju ćerku", istakao je on.

foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Majka Stanije Dobrojević, Slavica, ističe da je njena ćerka za nju već pobednica:

"Ona je za sve nas već pobedila samim tim što je izdržala tako dugo i podnela sve one pritiske. Verujemo i želimo joj što bolji plasman, mi je dočekujemo kao kraljicu."

foto: Filip Plavčić, Nebojša Mandić

Kurir.rs/Blic/Foto: Kurir

Kurir