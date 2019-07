RAZGOVARALI SMO PRE ULASKA: Bivši prijatelj Marka Miljkovića zna detalj koji će Lunu totalno RAZORITI, od ovoga će se teško OPORAVITI!

Toma Panić više nije u rijalitiju, a sada je otkrio detalje o Marku Miljkoviću, sa kojim se nekada družio.

Panić tvrdi da odlično zna kakav je Marko i šta mu je rekao pre nego što je ušao u rijaliti.

foto: Printscreen

"Mi smo se družili i uživali u noćnom životu, izlazili smo i ja znam kakav je on inače. Mislio sam da mi je prijatelj. On mi je rekao i pre ulaska da je sve ovo igra. Ne znam šta on oseća, ali vidim da nisam jedini koji ponižava devojke. I on ima tu neku crtu i on to radi isto. Ali sa druge strane, ne mogu ja da tvrdim za njegova osećanja", rekao je Toma i dodao:

"On i ja kad smo se družili, sve može, bilo šta... Sa druge strane, ja njega nikada nisam video zaljubljenog, on nije iskren. On je težak folirant i glumac. Da li je on Marko iz Zadruge 1 ili 2? Isto tako i ja."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir