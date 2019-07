LAŽNE SUZE BANETA ČOLAKA ŠOKIRALE SU SRBIJU: Zadrugar konačno priznao zašto se pravio da PLAČE kada se posvađao sa Zerinom Hećo! (VIDEO)

Svima je već poznat snimak na kom Bane Čolak liže prste i pravi "suze" na licu, posle svađe sa Zerinom Hećo, a sada je učesnik našao opravdanje.

Čolak je priznao da je to uradio iz nemoći i otkrio šta će uraditi čim izađe iz rijalitija.

Ja ću jedan deo honorara odvojiti za hakera da izbriše to sa zvanične stranice. Mnogo mi je zanimljivije bilo moje opravdanje posle toga. Što se tiče toga, ja sam to uradio u svojoj nemoći da po svaku cenu izazovem reakciju kod nje. Nisam mogao da zaplačem, pa sam hteo da odglumim. Ostala je tu da spava to veče. Sada mi je smešno, sada mi je katastrofa", izjavio je Čolak.

