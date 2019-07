LUNA U PRVOM RIJALITIJU PRETUKLA SLOBU, A SAD BI VOLELA DA JE JAČE: Đoganijeva iskreno o svojim NERVNIM SLOMOVIMA, ali i šta znači šifra 432! RASPADALA SAM SE! (VIDEO)

Luna Đogani progovorila je o svojim nervnim slomovima i bivšem dečku Slobi Radanoviću.

Ona je tokom jedne od svojih napada pre nego što je uplovila u romansu sa Markom Miljkovićem, izgovarala broj "432", a nikome nije bilo jasno o čemu se zapravo radi.

foto: Printscreen/Instagram

"Ovo mi nije smešno, to su moji nervni slomovi. Isto mesto. Ovo su moji trenuci kada mi je crno ispred očiju. Kažem tada sve što mi je u glavi i u srcu. Tada sam bila jako loše. '432' je moja i Slobina šifra za neke stvari. On je bio moje tele, on je smislio svoju šifru za tele - 432. To su bile neke naše fore. Tada sam pominjala to, tada sam se raspadala", ispričala je Luna.

foto: Printscreen

Luni su potom pustili snimak na kom je udarala Slobu Radanovića, a kaže da ju je sada od toga blam.

"Meni se svaki put prevrne želudac kad vidim ovo. To je meni najgora scena. Žao mi je što nisam jače... Ma šalim se. Ne mogu da se prepoznam. Mislila sam da se tučem sa devojkom. Prestala sam da pričam da neću nešto nikada da radim. Malo me blam", govorila je Đoganijeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir