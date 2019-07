MARKO ZBOG ENE POPOV I SLAVICE ĆUKTERAŠ BIO NA USLOVNOJ! Vrištale su dok sam mu iz kola uzeo aparat od 7.000 €! ŠOK!

Marko Miljković bio na uslovnoj kazni zbog Ene Popov i Slavice Ćukteraš!

Marko Miljković tokom razgovora sa Suzanom Perović otvorio je dušu zadrugarki i ispričao da je bio na uslovnoj kazni zbog nedoličnog ponašanja.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Naime, kako je MIljković tvrdio, ispred jednog beogradskog kluba u društvu bivše devojke Ene Popov i pevačice Slavice Ćukteraš nasrnuo je na fotografa koji ih je slikao.

"Marko, sad ovo kad se desilo, je l' on sad u istrazi", upitala je Suzana, misleći na slučaj Mikija Đuričića.

foto: Printscreen Tv Prva

"To ti je četiri godine uslova, ne sme da napravi neko novo nasilničko delo. On sad leži za neko prethodno delo, i pre Nadežde, i pre tebe, pričao je prošle godine, da je na uslovnoj, znam zato što sam i ja bio na uslovnoj zbog paparaca, pre jedno pet godina. Zato što se unosio Eni Popov i Slavici Ćukteraš u lice nešto. To je verovatno krivično delo, čim se aktiviralo, neki vid nasilničkog ponašanja. Uzeo sam aparat koji je koštao oko 7.000 evra. On je stavio u kola aparat, ja sam mu uzeo aparat. Bio je cirkus, njih dve su vrištale i one su popile malo, mogle su da se opuste. Znaš ono kad držiš, pravi ne znam koliko slika u sekundi, okej, islikao je, dobro je više. On meni kaže da radi svoj posao. I onda je krenulo prepucavanja, bio je bezobrazan, bio sam i ja, šta sad?! I dobio sam šta sam tražio. Vukljali smo se po sudu jedno 5 godina za taj slučaj. Onda sam tu bio zabranjen, meni bilo super. Kakvu uslugu su mi pružili", ispričao je Marko.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto Printscreen

