SA PROŠLOGODIŠNJIH 22 ODSTO STVORILO JOŠ 8 ODSTO DEGENERIKA: Kija žestoko isprozivala bivšu ljubavnicu svoga bivšeg muža, a niko nije očekivao ovakav Lunin BRUTALAN odgovor!

Luna Đogani, pobednicom druge sezone rijalitija Zadruga, odgovorila je Kristini Kiji Kockar, prošlogodišnjoj pobednici, kojoj je blogerka "skinula" muža, na njen komentar o pobedi.

Naime, voditelj je u jednom trenutku pročitao komentar Kristine Kije Kockar kada je čula za Luninu pobedu.

"Iskreno, imala sam sinoć nastup van Srbije, sad sam upalila telefon i videla da je pobedila. Kao što sam nekad rekla - sramota Srbije! Ali postala je sprdnja i, eto, sa prošlogodišnjih 22 odsto stvorilo se ili još odsto odsto degenerika ili su se ovih 22 odsto od prošle godine zaista potrudili. Šalu na stranu, Luna do pobede. Sinoć smo svi navijali za nju. Svaku paru je zaslužila", bio je Kijin komentar povodom Lunine pobede.

Pobednica "Zadruge 2" je prokomentarisala.

"Ja ništa ne gledam, iskreno da ti kažem. Ljudi koji nemaju nikakav značaj u mom životu, ne pogađa me njihovo mišljenje. Ja sam svaki njen uspeh i te kako pohvalila, čak su me i kritikovali zbog toga što je nisam pljuvala, nego sam pričala za pesmu da su joj super. Ja nemam problem da nekoga pohvalim. Kija ne postoji u mom životu, ne razmišljam o njoj. Ona je očigledno imala potrebu da me komentariše i ne znam zašto me komentariše", odgovorila je Luna.

