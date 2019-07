BILA JE SA OSMORICOM TOKOM RIJALITIJA, PA OTKRILA DA JE BILA PROSTITUTKA: Sad Mina Vrbaški zaprepastila priznanjem koliko je izdržala bez S*KSA!

Mina Vrbaški kaže da već mesec dana nije bila sa muškarcem. Rijaliti zvezda, koja je u "Zadruzi" imala osam partnera, napominje da uživa u samoći.

"Nisam vodila ljubav mesec dana i iskreno da vam kažem, baš mi prija da se malo odmorim od toga", kaže kroz smeh starleta i dodaje da se posle rijalitija plašila osude javnosti.

"S obzirom na to da sam priznala da sam se bavila prostitucijom, strahovala sam da me ljudi ne odbace, ali to se srećom nije desilo. Ne kajem se što sam bila prostitutka, jednostavno sam morala time da se bavim jer u tom periodu moja porodica nije imala novca", pravdala se Vrbaški.

Kurir.rs/Srbijadanas/Foto Printscreen

