JELENA GOLUBOVIĆ OČAJNA ZBOG PRESUDE PETRUŠIĆEVOJ! Hrvatica je brutalno pretukla Srpkinju usred Beograda i dobila samo 6 MESECI zatvora! BRUKA I SRAMOTA! (KURIR TV)

Slađana Petrušić osuđena je na šest meseci zatvora jer je brutalno u pretukla rediteljku Jelenu Golubović 2015. u rijalitiju Parovi, ali Golubovićeva je nije zadovoljna presudom.

"Naravno da nisam zadovoljna. Mislim da je to bruka i sramota da prvo predlože uslovnu kaznu, da bi sudija rekao da je za to predviđeno od šest meseci do pet godina zatvora, pa je presudio najblažu kaznu od šest meseci. Šta to znači?! Da ja mogu brutalno da prebijem i iživljavam se, šutiram u glavu, udaram pesnicama po celom telu i dobijem samo šest meseci", ogorčena je Golubovićeva, dodajući da je Hrvatica brutalno pretukla Srpkinju usred Beograda i da se još žali.

"Pa Miki je dobio za šamar godinu dana, a ona za šutiranje u glavu, kičmu i pesnicama u glavu, a verovatno sam imala potres mozga i ona je nezadovoljna", ljuta je Jelena, jer joj ovo nije prvo delo i da se mnogi boje nje!

