STANIJA SLAVI MESEC DANA VEZE SA MARKOM, A PLAČE KAO KIŠA ZBOG VLADIMIRA: Tomović bi u spoljnom svetu imao LJUBAV i sreću, a hteo je da mu budem MARIONETA!

Stanija Dobrojević rasplakala se kada je videla klipove sa bivšim dečkom Vladimirom Tomovićem.

Starleta je gostovala u emisiji, a u publici je bio njen sadašnji dečko Marko Marković, sa kojim joj je baš danas mesec dana veze, ali je to nije sprečilo da pusti suzu zbog bivšeg.

Nakon što joj je Marko javno čestitao mesečnicu, starleti su pušteni video snimci iz rijalitija, kada je bila u romansi sa Tomovićem.

"Ne želim da gledam ovakve klipove, hoću da idem dalje. Bilo mi je lakše unutra jer sam iz besa prešla preko toga, kada sam izašla, sačekalo me je ružno. On me nije razumeo, nije me podržao, emocije su bile iskrene sa obe strane, samo sa moje stabilne, a njegove ne. On bi u spoljnjem svetu imao i ljubav i sreću, znala sam kako da funcionišem sa takvim tipom, a on je hteo da budem njegova marioneta. Tako se ne voli žena, jer treba da joj daš slobodu da bude svoja", rekla je Stanija.

Ona je dodala da ju je Vladimir uvek štitio od drugih, a da njoj to nije odgovaralo.

"Možda je bio previše zaštitnički nastrojen, previše me je branio, ali mi smo se sreli u rijalitiju, gde sam ja Stanija Dobrojević, koja iznosi stavove, ulazi u klinč sa ljudima, nije mi dozvoljavao da se sukobljavam. Tamo bih bila cvetić, ali to nije za rijaliti", izjavila je ona u "Narod pita".

