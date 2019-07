MIKIJA BIH PLJUNULA I PRODUŽILA DALJE! GLEDALA SAM KLIP GDE ME UDARAO: Nadežda Biljić sa knedlom u grlu progovorila o Đuričiću, ovo više nikad neće uraditi!

Nadežda Biljić progovorila je o Mikiju Đuričiću koji ju je udario štakom dok su boravili u rijalitiju.

Pevačica je priznala da Mikijevo ime više ne želi da spomene, kao ni da ga vidi.

foto: Stefan Jokić

"Ja ne želim da se čujem sa njim i vidim, nema potrebe da razgovaramo. Ako ima potrebu da mi se izvini, to neće promeniti ništa. To će sutra da gledaju moja deca i moj suprug, za 10 godina će me to pogađati. Kao da je bio film u pitanju, kada sam gledala klip", rekla je ona i priznala koje mere planira da preduzme.

"Konsultovala sam se sa advokatom, porodicom i prijateljima koji se bave pravom i dobiće tužbu. Nijedna odšteta ne može da nadomesti bol. Ne fizički bol, koliko nemoć mojih roditelja da reaguju u tom trenutku. Mikija bih pljunula i produžila dalje da ga vidim, to je zaslužio. Nikada više neću pomenuti njegovo ime u javnosti, dosta je da pričamo o osobama koje su me povredile. Nije mi ga žao, ali sa neke strane jeste, jer je potpuno skrenuo sa puta, nema dodir sam sa sobom i realnošću, a ono što mi je uradio zaslužuje maksimalnu kaznu", izjavila je Biljićeva u "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir