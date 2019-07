ALEKSANDRA JE IMALA CILJ DA ISPADNE ŽRTVA: David i Ana osuli po Subotićevoj, pa otkrili koju bivšu zadrugarku je Dragojević ODBIO!

David Dragojević i Ana Korać zajedno su došli u emisiju i progovorili o temama koje zanimaju mnoge.

foto: Printscreen

"Živimo zajedno (u Beogradu) i prelepo nam je. Znala sam da je David čovek mog života, ništa mi nije teško pored njega, samo se smejemo i uživamo", rekla je Ana.

"Ona (Ana) je moja nagrada i moj cilj", dodao je Dragojević.

foto: Printscreen

Njih dvoje su prokomentarisali i Aleksandru Subotić, sa kojom je bio u vezi pre Koraćeve.

"Šta sam ja to loše rekla što mi se svideo David? Lep, kulturan, simpatičan. Na drugoj strani je da vrati ili ne. Sve žene su zaljubljene u njega i šta sad? David je za to odgovoran", rekla je Ana, a David dodao:



"Da je moja veza valjala, ne bi došlo do ovoga. Trebalo je na vreme da prekinem. Mića je rekao da se sviđam i Marijani i ja sam se pomerio. Od Ane se nisam pomerio, jer nisam želeo. Ja jesam nju ugledao i na početku. Aleksandri je sve smetalo, kad pričam sa nekim. Ja bih bio tamo uz nju do kraja da nema Ane i ostavio je kad izađemo. Ona je ušla sa ciljem da ispadne žrtva. Izašla je prepiska da je ona renovirala lokal i da je ona radila stepenice. Sve što je bilo u toj sobi... Ona sa tim lokalom nema ništa! Bila je priča da je ona kupila mojoj mami lokal, to nema veze sa vezom."

foto: Printscreen

Biljana Dragojević napravila je pravu pometnju jer je pričala negativne stvari o Ani Korać, a ovako je nekadašnja zadrugarka to prokomentarisala:

"Ona je meni ispričala kako se ponašala i zašto. Tu je bila Aleksandra sa detetom u kući. Ta vređanja su odvratna sa njene strane. Moja mama je mislila da će ta žena uvek biti protiv nas, ali su se čule na moj rođendan. Totalna konfuzija je bila."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir