JAVIO SE FILIP MIJATOV I UKANALIO ANU, KORAĆEVA SE TOTALNO POGUBILA: Priča da ga je TUŽILA, optužuje za LAŽI, a on NE ODUSTAJE! Svi moraju da znaju ko je ONA!

Ana Korać je progovorila i o Filipu Mijatovu, koji se javnosti predstavio kao njen bivši dečko.

Naime, Koraćeva je tužila Filipa zbog svih njegovih izjava za koje smatra da su laži.

"David ne voli kada sam sama. Sve tužbe smo pokrenuli, jedva čekam da se vidimo na sudu. Nema nijedna slika gde se ja ljubim i držim za ruku sa Filipom, neka se neko zapita kako se on zove. Sve će doći na svoje, tražila sam i zabranu prilaska, biće uhapšen, priložila sam pretnje. To što je kačio da sam ja njemu nešto radila, to nema veze sa mnom. Sve što je pričao javno, odgovaraće i dokazati na sudu. Neka se pozabavi sa policijom", izjavila je Koraćeva i dodala:

"Suki me pozvao i rekao da je poslao cveće kao podršku i da nikada nije izjavio da je bio moj dečko. On je napisao da sam ja njegova sestra i da me podržava. Mi smo se stvarno družili."

Odmah potom javio se njen bivši dečko Filip Mijatov u program.

"Jesi uživala dok si gledala klipove gde me tuče njih 10 i da li smo imali s*ks?" pitao je on.

"Svoju istinu iznesi kod advokata, ne razumem što imaš potrebu da pričaš sa mnom. Dobro znaš da si sve slagao, jer nisam htela da budem sa tobom. Što ne dokažeš na sudu? Ti si najveći prevarant ikada, objasni sebi kako se zoveš i prezivaš. Možemo na poligraf da idemo. Rekao si jednom dečku da si se šalio. Jesam ja tebi nekad loše uradila? Što me mešaš u to i iznosiš laži? Uvredio si mene, celu moju porodicu i ljude sa kojima si se družio", rekla je Koraćeva.

"Lepo dođi u Beograd da pričamo. Kažem ti kao muškarac", ubacio se David.

"Meni je Ana namestila batine, pare nisu problem! Ovde su bitne druge stvari, ljudi moraju da znaju ko je Ana, mlade devojke kojima je ona idol", zaključio je Mijatov.

"On je opsednut, njega je pogodila moja veza sa Davidom. Dobro zna da nemam veze sa tim o čemu priča. Nikada me niko nije plaćao za s*ksualne usluge. Prvo je rekao da sam dobra devojka i da me nije plaćao", rekla je Koraćeva na kraju.

