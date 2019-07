OTELA JE MAMI DEČKA! ONA IMA UNUČE OD BIVŠEG ŠVALERA! Srbija osuđuje Anu i Davida, a onda se uživo javila gledateljka i OTKRILA SVE o Aleksandri i mama Ljubi! ŠOK!

Ana Korać i David Dragojević zbog njihove veze u rijalitiju nisu omiljeni par gledalaca, budući da je David ostavio verenicu Aleksandru posle izbacivanja iz Zadruge, ukoliko se uzme u obzir da se javilo dosta ljudi koji su osudili njihovu vezu, a Davidu su upućene brojne teške reči zbog onoga što je uradio Aleksandri.

Javio se muškarac koji mu je rekao da nema srce i da glumi "frajera", а da nije smeo da ostavi devojku kao što je Aleksandra, pogotovo što se obavezao da će voditi računa o njenoj devojčici.

Zatim se javila žena koja je podržala Anu i Davida, ali za Aleksandru i njenu majku Ljubu Pantović nije imala lepih reči.

"Dobro je kada si se otarasio njih dve. Pa zna se ko su one, videlo se u prethodnim rijalitijima, kao razrešile su odnose, šta su one razrešile, ne mogu one biti u dobrim odnosima. Pa Aleksandra je otela mami dečka, ej, ona ima unuče od bivšeg švalera, jel to moguće - rekla je gledateljka.

David i Ana slave šest meseci veze, a da li će njihov ljubav uspeti da se odupre ovim pritiscima? Ostaje da vidimo.

