STANIJA I MAJA SE SUKOBILE U STUDIJU: Otkriveno zbog čega je krenula FRKA još u rijalitiju, OVAJ dečko je KRIV za sve!

Stanija Dobrojević i Maja Marinković gostovale su u jednoj emisiji, a tom prilikom progovorile su o svađo koja je započela još u "Zadruzi".

Naime, bivšim zadrugarkama je pušten video snimak gde su se posvađale zbog Marka Markovića.

"Okej smo, izgladile smo odnos, ali ovde sam sve bila u pravu. Smatram da sve što sam rekla, da sam bila u pravu. Muškarac ne treba da bude razlog svađe između nas dve. U toj situaciji nije ispala fer prema meni", prokomentarisala je Maja.

"Ona i Marijana su bile moj svet, Čarlijevi anđeli. Kada se desilo to sa Markom, ja sam je pitala da li želi da prekinem komunikaciju sa njim, ona nije želela. Da je rekla, ja bih tada prekinula. Ja sam rekla: "Okej!". Tada je krenuo moj inat prema Vladimiru Tomoviću. Kada je došlo do ove svađe, ja sam tek tada videla da je njoj stalo do Marka. Ja sam nastavila da furam svoju priču sa Markom, to je to", zaključila je Stanija.

