POŠTOVANA GOSPOĐO, JA NIKADA NISAM BILA SA OŽENJENIM MUŠKARCEM: Stanija optužena da je sakrila Majinu vezu sa RASTOM, nastao PAKAO U STUDIJU!

Maja Marinković gostovala je u jednoj emisiji, a gledaoci su se javljali i postavaljali joj razna škakljiva pitanja. Stanija Dobrojević, koja je bila takođe bila u studiju, optužena je da je sakrila Majinu vezu sa reperom Stefanom Đurićem Rastom.

Dobrojevićeva je odmah rekla da to nije tačno, a onda je Marinkovićeva iznela i detalje.

"Dobro veče, poštovana gospođo. To je laž, ja nikada nisam bila sa oženjenim muškarcem. Rekla sam da sam bila sa čovekom koji je bio u zatvoru. Što se tiče toga, nisam mogla to nikada da izgovorim, jer bih lagala. Nikada nisam bila sa oženjenim muškarcem, to je uloga nekih drugih devojaka u Beloj kući. Što se tiče Raste, pozdrav za njega. Ja sam poslvno sarađivala sa Rastom, ali tu je bila njegova bivša devojka Vida, koja je bila sa njim pre Ane. Demantujem to, nikada zaista nisam imala ništa sa njim", bila je jasna Maja.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs / Foto: Printscreen Pink, Zorana Jevtić

Kurir