IZABELA I ELVIN KADRIĆ ODBIJAJU DA PONOVO BUDU DEO RIJALITIJA: Ne bih joj dao da uđe, makar joj i POBEDU OBEĆALI! Bels priznala da li PRELAZI U ISLAM!

Elvin Kadrić i Izabela Alijoski nastavili su svoju vezu i nakon rijalitija "Parovi", a njih dvoje planiraju zajednički život nakon svih turbulencija tokom takmičenja.

"Idemo na odmor nas dvoje. Ostalo je još svoje stvari d apokupim, idemo u nepoznatom pravcu. Bilo je teško. Jesma očekivala treće mesto. Presrećna sam, bitno da je on tu pored mene. Sad mi je sve jasnije što sam ušla, stoji pored mene neko ko je vredniji od bilo čega. Prvo odmor, pa onda neka ide sve svojim tokom. Ja se izjašnjavam kao ateista, nisam krtšena, tako da mogu samo da prihvatim Islam, ne da promenim veru. On nije vršio pritisak na mene zaista. Mene nemojte da očekujete u "Parovima 8. Rijaliti gotov, što sme me gledali, gledali ste me", rekla je euforično Izabela.

Elvin je odlučan u nameri da svoju devojku ne bi pustio da ponovo bude deo rijaliti formata, makar joj i pobedu obećali, kako je sam rekao.

"Treba da se naviknemo jedno na drugo, da se ponovo zagrlimo, da se stisnemo, a onda idemo dalje. Iskrneo, ne bih joj dao da uđe, nema šanse, i da joj obećaju pobedu", rekao je pevač.

