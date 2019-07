TOMA PANIĆ OBJAVIO PREPISKU SA NADEŽDOM: Pored toga što je iskulirao, OVIM potezom UNAKALIO pevačicu za sva vremena! HODAJUĆA NEKULTURA! (FOTO)

Toma Panić objavio je privatnu prepisku sa Nadeždom Biljić sa kojom je imao intimne odnose u "Zadruzi". Osim toga, on je objavio i njen broj telefona, zbog čega je Biljićeva zapratila tužbom.

Naime, pevačica je obratila manekenu sa direktnim pitanjem, a on je bio i više nego nekulturan u odgovaranju. Osim što je maksimalno iskulirao nekadašnju "devojku", on je i javno objavio ono što mu je pevačica pisala.

"Izvini što te uznemiravam. Odakle ti glupost da je tvoj burazer zaljubljen u mene? Odakle ti to, samo me to zanima, ne brini neću te smarati pošto ćeš opet na blok", glasila je prva poruka koju je pevačica poslala manekenu.

"Izvnini, nemam slobodne minute", napisao je Panić želeći da ispadne duhovit, bez da odgovori Nadeždi na postavljeno pitanje.

Ovo je Nadeždu iznerviralo pa je osula po svome ne birajući reči.

"Majmune, pitam te ozbiljno, ubiše me novinari sa tom glupošću, ja tvog burazera i ne poznajem, ne znam ni kako se zove... nek se smire ti tvoji da ne dolazim u Svilajnac", odgovorila je Biljićeva.

