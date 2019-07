DRAGANA MITAR LIJE SUZE U EMISIJI ZBOG MUŽA: Ćutala sam 7 godina i trpela, ne mogu više: On je OTAC MONSTRUM, hvala nadležnim službama na BRZOJ REAKCIJI!

Dragana Mitar gostovala je u jednoj emisiji tokom koje je javno priznala za probleme koje ima sa suprugom sinišom Dragutinovićem. Ona je istakla da želi da zaštiti svoje dete, a zbog nemilih situacija o kojima nije želela da iznosi detalje, reagovale su i socijalne službe.

Bivša zadrugarka u suzama je pričala o 10. junu, kada su imali raspravu u stanu, pričali su o prošlosti i došlo je do izgovaranja pogrdnih reči i nasilničkog ponašanja.

"Njegov predlog je bio da dete viđam 3 sata svake srede. Ja mislim da je to njegova mržnja. Mislim daj je on otac monstrum ako želi da dete odvoji od majke. Dranje, urlanje, mi smo se razdvojili u dva stana, ali on je i dalje dolazio kod mene. da me maltretira psihički, ekonomski nema potrebe, zašto bih ja bila na ulici, a on da meni glumineku moć?", kroz suze je govorila bivša modelsica.

"Smučilo mi se više da ćutim. 7 godina sam trpela, ja sam podnela krivičnu prijavu. To su neke poruke od prošle godine, mene je on psihički ubijao, sve što budem imala sa njim rešavaću preko suda, najbolje. Ja sam njega javno tužila za pretnje, ja imam poziv Socijalne službe. Desilo se to što se desilo, ja želim da se zahvalim brzoj reakciji nadležnih službi na svemu i ne želim sada još da govorim o tome. Sve je bilo super, otišli smo na more, ali ja ne znam šta se desilo sa njim. Neću da pričam ružno o njemu, otac je Jovanov, ali što se mene i njega tiče, naša priča je završena", pričala je Dragana.

