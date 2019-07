PODSMEVALA SE OSOBI SA POSEBNIM POTREBAMA? Luna Đogani progovorila o čuvenoj devojci iz publike, evo zbog čega ju je IMITIRALA i o kome je reč!

Luna Đogani se sa još nekoliko zadrugara smejala devojci iz publike, za koju su mnogi rekli da je osoba sa posebnim potrebama.

Pobednica druge sezone rijalitija rekla je da devojka iz publike kojoj su se smejali svi nije bolesna i bilo joj je žao što je to uopšte neko pomislio.

"To je bilo pogrešno shvaćeno i preuveličano, kao da sam ja neka veštica, ali nema veze, to sam ja. Nikada se ne bih rugala deci sa posebnim potrebama, jer sam prva koja ima ogromnu podršku od takvih ljudi. Upoznala sam gospođu koja je tu uz mene i ima bolest, to je divna žena i ne bih se nikad rugala. Mi smo komentarisali devojku koja je sve vreme spavala", rekla je Luna i dodala:

"Imala je čudnu facu i samo što ne umre od smeha kad smo mi tu. Ja sam joj prišla i rekla da nije bila prozivka, bilo je smešno u tom trenutku. Devojka je svake subote spavala, većina je komentarisala, ali naravno da je bila Luna. Pre bih sebe ubila i užasno bih se osećala da se smejem nekome ko ima takav problem u životu. Ružno mi je što moram za to da se pravdam. Većina se smejala devojci koja je bez blama spavala otvorenih usta."

