ELVIN PRED DEVOJKOM IZABELOM PROGOVORIO O ODNOSIMA S DRUGOM! Otkrio pravu istinu o vreloj noći u Avinom stanu! Nije imao kud!

Izabela Alijoski malo više od mesec dana boravila je u vili "Parova" bez svog dečka, Elvina Kadrića. Za to vreme, šuškalo se da ju je zaboravio, pa i proveo vrelu noć sa voditeljkom Avom Karabatić u njenom stanu, pa je on iz tog razloga po završetku rijalitija rešio da otkrije pravu istinu pred svima, sedeći tik uz voljenu devojku.

On nije poricao viđanje s voditeljkom, ali je objasnio da nije bilo tako vrelo kao što se priča.

"Kad sam ušao u stan to je... bomba! Ludnica! Nema šta nema! I ja u sobu i zatvorim se. Zatvorim vrata, ona tamo s nekom ženom, šminka se... Pa, normalno da je probala, i treba da proba, ali ona zna da sam ja zauzet muškarac. Presvukao se, zahvalio se", ispričao je on.

foto: Printscreen/YT

"Meni je bitno bitno da sam ja izdržala tih četrdesetak dana, da sam se ponašala kao da je i on tu, tako da... te priče i tračevi, ne palim se na to. Nekad mogu da odreagujem, eto, da bi program bio interesantan", rekla je Izabela.

"Nije da sam sumnjala da je tu nešto bilo. Nego prosto, imaš jedan stav, ja volim da se držiš toga, i samo me je to... Ne kao ona, nego njegov stav. Zato sam u trenutku napravila neku čudnu grimasu, ali to je to", zakjljučila je ona.

Kurir.rs/Alo/Foto: Printscreen

Kurir