DUŠICA SE USRED EMISIJE JAVILA NA TOMIN TELEFON: Kada je čula šta joj je rekla nepoznata osoba, ostala je u ŠOKU!

Toma Panić priznao je da redovno prima pretnje preko nepoznatih telefonskih brojeva, a voditeljka je rešila da se javi na njegov telefon.

Dušica Jakovljević se javila, a onda su usledile uvrede na Tomin račun, što je sve šokiralo.

foto: Printscreen

"Ja ne padam na to, zovu me stalno, šta da radim. Umesto toga što zovete mene, vi lepo to preusmerite na humanitarnu akciju", rekao je Toma, dok je Nadežda odmah zamolila ljude da prestanu to da rade jer je veoma ružno.

foto: Printscreen, Pink

"Svi ti frajeri mi pišu, a ja bih voleo da ih sretnem na društvenim mrežama. To su sajber mangupi, što otvaraju fejk profile", rekao je Panić.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir