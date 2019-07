ŠUTNUO U VAGINU, KRVARILA SAM 20 DANA! Šokantna Irmina ispovest iz Parova: Dariju sam bila paravan, a ON me je odvukao i krenuo da SILUJE! STRAHOTA!

Irma Sejranić mnogo je ljuta na svoju rijaliti-simpatiju Darija Šogorovića jer ju je šutnuo u genitalije i naneo joj povrede, od kojih da oporavlja. Pevačica i bivša učesnica rijalitija "Parovi" na TV Hepi ne može da dođe sebi zbog ga što je prošla za ovo vreme koliko je bila zatvorena u vili. Iako je ušla da se zabavi, njen boravak se pretvorio u noćnu moru i horor film i još nije sigurna kakve su posledice ostale, što će utvrditi pre nego što bude tužila Darija Šogorovića za fizičko maltretiranje.

Bez obzira na to što su kraj rijalitija izgladili odnose i što je delovalo da su se među i njima možda javile simpatije i ljubav, ona je to u startu demantovala.

"Daleko bilo da sam se zaljubila u njega. Ne zaljubljujem se ja u pedere. Mislim, ja obožavam gej ljude, volim gej populaciju i družim se s njima. Ne znam više ni šta je on. Možda je on i biseksualan. Bitno je gospodin opran preko mene. Nisam razočarana. Iako mi je simpatičan, ja ću sada da ga tužim za udarac koji mi je naneo. Tužim ga za duševnu bol. Kada me je šutnuo u vaginu, pala sam i imala frakturu karlice, imala sam nesnosne bolove i krvarila sam 20 dana zbog njega. Samo sam ćutala i jela se", rekla je Irma

"Ivan pokušao da me siluje"

"Ivan pokušao da me siluje"

Irma Sarjanić priznala je da ju je Ivan Marinkoivć umalo silovao u prošloj sezoni Parova. Ona je rekla kako je on hteo da je strpa u tajnu sobu, ali ona je uspela da se otrgne i pobegne.

"Nije istina da nijedan muškarac nije reagovao na mene. Videli su da sa mnom ne mogu da rade šta hoće iako sam bila jedna od boljih riba u vili. Ja ne dam na sebe, ne dam na svoj karakter. Imam mušku energiju, imam karakter i stav. Nisam više u rijalitiju da pričam šta njima odgovara, sada mogu da pričam ono što ja želim. Mali je odreagovao na mene, a kada sam ja htela da mu priđem, on me je šutnuo i napravio mi haos", završava kontroverzna Tuzlanka, koja će ovih dana presaviti tabak i tužiti Darija Šogorovića i krivično ga goniti zbog nanetih povreda.

